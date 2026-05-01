Oggi, venerdì 1° maggio, si è aperto il weekend del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Campionato mondiale di Formula 1 2026. Nella prima sessione di prove libere, il pilota in testa è risultato essere il monegasco, seguito da altri due piloti, tra cui un britannico e un italiano. La classifica dei tempi ha visto anche un altro italiano tra i primi cinque.

Il Mondiale di F1 2026 è ripreso oggi, venerdì 1° maggio, con il GP di Miami, valido come quarta prova del calendario. Nella tardo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 90?, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 22.30 italiane. Si pone davanti a tutti il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, primo in 1:29.310, che precede il neerlandese Max Verstappen, secondo con la Red Bull a 0.297, e l’ austaliano Oscar Piastri con la McLaren, terzo a 0.448. Quarto posto per l’altra Ferrari del britannico Lewis Hamilton, che si ferma a 0.467 dal compagno di squadra, mentre è quinto l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2026: Leclerc davanti a tutti. Quarto Hamilton, 5° Antonelli

Notizie correlate

F1, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026: Russell in vetta davanti a Antonelli e Norris. 5° Leclerc, 6° HamiltonGeorge Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del...

F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e AntonelliUno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: F1 GP Miami 2026: risultati prove libere; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; La F1 riparte da Miami: quando e dove vedere qualifiche, Sprint e gara; F1 | Hamilton può vincere con la Ferrari? Un ex pilota ci crede: Se avrà la possibilità, la coglierà.

GP Miami 2026, FP1: Leclerc al comando, in Ferrari e Red Bull c’è l’ala Macarena – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Miami F1, LIVE dalle 17.45 di venerdì 1° maggio 2026 ... formulapassion.it

F1 GP Miami 2026: risultati prove libereScopri tutti i risultati e le classifiche delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara del GP Miami 2026, in programma sul circuito in Florida ... motorbox.com

La Formula 1 sbarca a Miami per il quarto atto del 2026! Dopo un mese di pausa, il Circus riaccende i motori con importanti novità regolamentari su Power Unit e gestione energia. Riuscirà la Ferrari di Hamilton e Leclerc a spezzare il dominio Mercedes - facebook.com facebook