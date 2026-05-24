Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada. George Russell ha dovuto ritirarsi durante la gara. Lewis Hamilton ha concluso al secondo posto, mentre Charles Leclerc si è piazzato quarto. Le Ferrari hanno ottenuto queste posizioni.

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada: Russell lotta, ma poi è costretto al ritiro. Le Ferrari chiudono al secondo e al quarto posto. Terzo gradino del podio per Verstappen Kimi Antonelli scrive un’altra pagina di storia. Il 19enne bolognese della Mercedes si aggiudica il Gran Premio del Canada, quarta vittoria consecutiva in stagione, confermandosi protagonista assoluto di questa Formula 1. Sul traguardo del Circuit Gilles-Villeneuve, il pilota italiano precede Lewis Hamilton (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), in una gara che ha regalato emozioni fino all’ultimo giro. La corsa si accende subito: Antonelli scatta bene dalla pole, ma è George Russell, suo compagno di squadra, a mettere pressione fin dai primi torni. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - GP del Canada, vince Antonelli! Russell si ritira, Hamilton secondo. Leclerc quarto

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