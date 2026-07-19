Andrea Kimi Antonelli continua a scrivere la storia della Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il giovane pilota della Mercedes conquista il Gran Premio del Belgio 2026, rafforzando la propria leadership nel Mondiale Piloti al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Alle sue spalle chiudono Charles Leclerc con la Ferrari e Max Verstappen su Red Bull, tornato sul podio dopo alcune gare complicate. Antonelli allunga nel Mondiale. Con questa vittoria, Antonelli sale a 204 punti nella classifica iridata, aumentando il vantaggio sugli inseguitori e confermandosi il punto di riferimento di questa stagione. Il pilota italiano ha gestito la gara con grande maturità, resistendo alla pressione di Leclerc nelle fasi finali e tagliando il traguardo con poco meno di due secondi di vantaggio sul ferrarista. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - GP del Belgio 2026, trionfa Kimi Antonelli: Leclerc secondo, Verstappen torna sul podio

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GP del BELGIO, ANTONELLI vince davanti a LECLERC e VERSTAPPEN

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