Gp Belgio trionfo-Antonelli davanti a Leclerc e Verstappen | Gara combattuta

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, la sesta vittoria in carriera. La gara è stata molto combattuta e ha visto Antonelli precedere Charles Leclerc e Max Verstappen. La competizione si è svolta nelle Ardenne, con il pilota italiano che ha ottenuto il miglior tempo e si è imposto sugli avversari. La vittoria permette ad Antonelli di allungare in classifica generale.

Kimi Antonelli re delle Ardenne. Il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista il Gp del Belgio, la sesta in carriera, allungando in classifica generale. Il diciannovenne della Mercedes con una prova esemplare ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc e l'olandese della Red Bull, Max Verstappen. Ai piedi del podio l'altra 'rossa' di Lewis Hamilton che nonostante una penalità di 5" scontata al primo pit stop, chiude davanti a Oscar Piastri. A seguire Hadjar, Norris e Bortoleto, poi Lindblad e Colapinto. Antonelli con sei vittorie raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13). Eguaglia anche stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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