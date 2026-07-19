formula 1 in belgio trionfo di kimi antonelli davanti a leclerc e verstappen

In Belgio, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio, arrivando davanti a Leclerc e Verstappen. È la sesta vittoria in carriera per il pilota bolognese, che ha ripreso la leadership nel campionato generale. La gara ha visto Antonelli prevalere sugli avversari nelle fasi finali, confermando il suo progresso in questa stagione. Le altre posizioni sul podio sono state occupate da piloti di diverse scuderie.

Continua l’ascesa di Kimi Antonelli. Nel Gran Premio del Belgio, il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista la sesta vittoria in carriera, allungando in classifica generale. Con questo trionfo, l’azzurro raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13), ed eguaglia stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) Il diciannovenne della Mercedes con una prova esemplare ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. Ai piedi del podio l’altra ‘rossa’ di Lewis Hamilton, che nonostante una penalità di 5? scontata al primo pit stop chiude davanti a Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai

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