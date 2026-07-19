Nel 2016, il calciatore ha ammesso di essere stato molto vicino a trasferirsi alla Juventus, ma ha deciso di rifiutare l'offerta perché la squadra non partecipava alla Champions League. La sua scelta è stata motivata dalla volontà di giocare in una competizione internazionale di alto livello. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a ‘The Athletic’.

di Francesco Spagnolo Gotze in una intervista a ‘The Athletic’ è ritornato a parlare del suo passato svelando di essere stato vicino alla Juventus. Le dichiarazioni. Il calciomercato vive spesso di suggestioni, incastri perfetti e clamorosi rimpianti che riemergono a distanza di anni. Uno dei retroscena più affascinanti dell’ultimo decennio riguarda sicuramente il fantasista tedesco Mario Gotze. Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di The Athletic, l’attuale centrocampista dell’Eintracht Francoforte ha deciso di riavvolgere il nastro dei suoi ricordi, soffermandosi in particolare su una trattativa che avrebbe potuto stravolgere la sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gotze svela: «Ero vicinissimo alla Juve nel 2016, ma rifiutai perché non giocava la Champions»

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