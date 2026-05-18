Juve la Champions è un incastro | perché la vittoria nel derby potrebbe non bastare

La Juventus si trova ora in una posizione complicata in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina nello stadio di casa. La squadra ha perso diverse posizioni, passando dal terzo al sesto posto, e la corsa alla qualificazione in Champions League si è fatta più difficile. La vittoria nel derby potrebbe non essere sufficiente a garantire il passaggio, dato che gli ultimi risultati hanno ridotto le possibilità di qualificazione diretta. La situazione richiede ora attenzione ai prossimi impegni e alle variabili di classifica.

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