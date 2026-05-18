Juve la Champions è un incastro | perché la vittoria nel derby potrebbe non bastare
La Juventus si trova ora in una posizione complicata in classifica dopo la sconfitta contro la Fiorentina nello stadio di casa. La squadra ha perso diverse posizioni, passando dal terzo al sesto posto, e la corsa alla qualificazione in Champions League si è fatta più difficile. La vittoria nel derby potrebbe non essere sufficiente a garantire il passaggio, dato che gli ultimi risultati hanno ridotto le possibilità di qualificazione diretta. La situazione richiede ora attenzione ai prossimi impegni e alle variabili di classifica.
La strada per raggiungere la prossima Champions League si è fatta in salita per la Juventus. La sconfitta incassata allo Stadium contro la Fiorentina ha infatti provocato un crollo verticale in classifica dal terzo al sesto posto. Le dirette concorrenti hanno invece capitalizzato al massimo la débacle bianconera: la Roma si è aggiudicata il derby contro la Lazio, mentre Milan e Como hanno superato rispettivamente Genoa e Parma. A novanta minuti dalla fine della stagione, la Juventus deve quindi sperare in una combinazione di risultati improbabili. Quadro dell’ultima giornata. Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus affronterà il Derby della Mole contro il Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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