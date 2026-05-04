Antonio Floro Flores ha raccontato alcuni passaggi della sua carriera, tra cui il suo debutto in Serie A con il Napoli nel 2001, una partita persa 3-0 contro la Roma. Ha anche parlato delle emozioni e delle difficoltà vissute a Napoli, città in cui ha giocato e vissuto momenti intensi. Inoltre, ha ricordato di aver rifiutato un’offerta dalla Juventus perché non voleva sedersi in panchina. Recentemente, ha contribuito alla promozione in Serie B con il Benevento.

Antonio Floro Flores ha raggiunto la promozione in Serie B con il Benevento e in un’intervista a Fanpage ha ripercorso alcuni momenti che hanno segnato la sua carriera, come l’esordio in Serie A col Napoli nel 2001 nella sconfitta per 3-0 contro la Roma. L’intervista a Floro Flores: “La maglia del Napoli un sogno diventato realtà”. Da napoletano, l’esordio in Serie A per lui con la maglia azzurra è stato un sogno realizzato, anche se spiega le difficoltà che aveva il Napoli in quel periodo: “ Sei napoletano, giochi con quella maglia. però nello stesso tempo era un periodo difficile per la società. Non era il Napoli di oggi, era un Napoli che stava andando verso il fallimento.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Floro Flores: “A Napoli ho vissuto emozione e sofferenza, rifiutai la Juve perché non volevo fare panchina”

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