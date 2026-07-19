Gol rimonta mancata ed emozioni fino alla fine | finisce 6-4 Inghilterra terza nonostante i record di Mbappé
La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, dopo una rimonta che non si è concretizzata. Saka ha segnato una tripletta, mentre Mbappé ha realizzato una doppietta. L’Inghilterra ha ottenuto il terzo posto, un risultato mai raggiunto prima, nonostante i record stabiliti da Mbappé durante l’incontro. La gara ha visto dieci reti complessive e momenti di grande emozione fino all’ultimo minuto.
Dieci reti, una tripletta (di Saka), una doppietta (di Mbappé), un terzo posto inedito per l’Inghilterra, una rimonta incredibile sfiorata dalla Francia, un altro record per Kylian che diventa il capocannoniere di questo Mondiale (10 gol) e di tutti i Mondiali (22 in 22 partite), staccando Messi in entrambe le classifiche (8 gol quest’anno, 21 in totale). Insomma: la finale di consolazione a Miami, la più ricca di gol nella storia della Coppa (superato il 6-3 di Francia-Germania Ovest nel 1958) ce l’ha messa tutta per reagire all’accoglienza tiepida riservata a un match quasi inutile, che resiste nel format Fifa ma difficilmente solletica l’appetito dei protagonisti, in uno sport dove chi arriva secondo si toglie la medaglia d’argento e il terzo posto perciò non può essere certo un trofeo da esibire. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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