Gol rimonta mancata ed emozioni fino alla fine | finisce 6-4 Inghilterra terza nonostante i record di Mbappé

Notizia in breve

La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, dopo una rimonta che non si è concretizzata. Saka ha segnato una tripletta, mentre Mbappé ha realizzato una doppietta. L’Inghilterra ha ottenuto il terzo posto, un risultato mai raggiunto prima, nonostante i record stabiliti da Mbappé durante l’incontro. La gara ha visto dieci reti complessive e momenti di grande emozione fino all’ultimo minuto.