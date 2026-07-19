L'Inghilterra ha vinto 6-4 contro la Francia nella partita per il terzo posto del Mondiale 2026. La squadra francese ha subito un primo tempo difficile, andando sotto di quattro gol con le reti di Rice al 3’, Konsa al 18’ e Saka al 37’ e al 46’. La Francia ha segnato due gol con Mbappé, uno nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare.

L’Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di quattro gol con le reti di Rice (3'), Konsa (18') e Saka (37' e 46'). Mbappé si accende nella ripresa (48' e 66'), anche Barcola in gol (54'). A un passo dalla rimonta Saka allunga su rigore all'87', Dembelé nel recupero accorcia nuovamente ma poi Bellingham chiude i conti al 97'., LA PARTITARecord storico di reti in una finale Mondiale per il terzo posto, l’Inghilterra piega la Francia 6-4 in un match pazzo dall’inizio alla fine. Pronti via e gli inglesi stappano subito la partita, al terzo minuto Rice intercetta palla, arriva in trequarti e scarica un destro secco sul secondo palo imprendibile per Maignan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inghilterra batte la Francia 6-4 ed è terza in una partita assurda. Doppietta di Mbappé

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INGLATERRA VENCE A FRANÇA NO JOGO DOS 10 GOLS! É A TERCEIRA COLOCADA DA COPA 2026!

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