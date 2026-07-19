gli inediti di gillian armitage hunt a barga documentario e concerto

A Barga, fino al 2 agosto, si tiene un’esposizione alla Fondazione Ricci dedicata a Gillian Armitage Hunt. In mostra sono presenti documenti inediti che approfondiscono il ruolo di Hunt e del marito nell’ambito di Opera Barga. Accanto all’esposizione, è previsto anche un concerto e un documentario mai visti prima, che offrono ulteriori dettagli sulla figura di Hunt. L’evento comprende quindi sia aspetti visivi che musicali legati alla storia dell’artista.

Un documentario inedito e un concerto per Gillian Armitage Hunt. Dall’esposizione in corso fino al 2 agosto alla Fondazione Ricci di Barga emergono documenti inediti ad arricchire il racconto di quello che è stato l’anima di Opera Barga, insieme al marito Peter Hunt. Sarà proiettato martedì 21 luglio alle 18 a Palazzo Caproni, con una introduzione di Nicholas Hunt, figlio di Gillian, “ Aquarius – A Souvenir of Summer ”, il documentario televisivo inglese girato a Barga nel 1976, inedito in Italia, che per 40 minuti racconta Opera Barga e il legame tra Barga e il Regno Unito. Aquarius era uno dei programmi culturali più autorevoli della televisione britannica degli anni Settanta, dedicava i suoi servizi ai protagonisti della musica, del teatro e delle arti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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