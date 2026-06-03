Gillian Armitage ha lavorato nel teatro inglese e ha contribuito alla produzione di scene e costumi per Opera Barga. La sua carriera include collaborazioni con compagnie teatrali e progetti di scenografia. La mostra presenta alcuni dei suoi lavori, evidenziando il suo ruolo nel settore artistico. Non sono stati forniti dettagli su date o luoghi specifici dell’esposizione.

“La felice magia. Scene e costumi di Gillian Armitage dal Teatro inglese a Opera Barga”. Una delle protagoniste della vita culturale di Barga arriva a villa Caproni per essere riconosciuta e omaggiata del giusto riconoscimento, per il ruolo artistico e l’impulso innovativo che ha saputo trasmettere con le sue iniziative, insieme al marito Peter Hunt. La mostra documentaria dedicata a Gillian Armitage, con la cura scientifica di Anna Maria Zampolini e la direzione organizzativa di Cristiana Ricci, apre sabato 6 giugno alle 17,30 alla Fondazione Ricci di Barga e resta aperta fino al 2 agosto (martedì 10-13, sabato e domenica 11-13 e 17-19 a ingresso libero) realizzata dalla Fondazione in collaborazione con la famiglia Hunt, nel 35° anno dell’istituzione barghigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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