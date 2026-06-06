Una mostra è stata allestita per celebrare una donna che ha avuto un ruolo importante nella vita culturale, musicale e artistica di Barga nel secolo scorso. L’esposizione si concentra su aspetti della sua attività e sul contributo dato alla comunità locale. La rassegna invita i visitatori a conoscere più da vicino il suo percorso e l’impatto che ha avuto nel contesto artistico della zona. L’allestimento si propone come un omaggio alla sua figura e alle sue realizzazioni.

Una mostra che rende omaggio ad una donna che è stata protagonista della vita culturale, musicale ed artistica di Barga nel secolo scorso. Alla Fondazione Ricci sabato 5 giugno inaugura "La felice magia. Scene e costumi di Gillian Armitage; dal Teatro inglese a Opera Barga ". La mostra– visibile fino al 2 agosto – rende omaggio a una delle protagoniste della vita culturale di Barga che andava doverosamente omaggiata per il ruolo artistico e l’impulso innovativo che ha saputo trasmettere con le sue iniziative, insieme al marito Peter Hunt. L’esposizione vede la cura scientifica di Anna Maria Zampolini e la direzione organizzativa di Cristiana Ricci, ed è realizzata dalla Fondazione in collaborazione con la famiglia Hunt, nel 35esimo anno dell’istituzione barghigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una mostra per raccontare. Gillian Armitage

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