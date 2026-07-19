Giorgia Meloni ha confermato di aver indicato al ministro della Giustizia di avviare l’istruttoria per una possibile grazia a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina nel suo negozio. La decisione è stata presa dopo che la premier ha rivendicato l’iniziativa, affermando di aver detto di procedere in quella direzione.

È stata Giorgia Meloni a dare l’indicazione politica al ministro della Giustizia Carlo Nordio di avviare l’istruttoria per una possibile grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio. Una rivendicazione di responsabilità da parte della presidente del Consiglio dopo che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, aveva convocato il guardasigilli per ricordare a tutti che è una prerogativa del presidente della Repubblica la concessione del provvedimento. “Ma certo, gli ho detto io di andare avanti, bisogna chiamare le cose con il loro nome”, afferma la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli ho detto io di andare avanti”: Meloni rivendica l’iniziativa su Nordio per la grazia a Roggero

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