Fiumicino trenta famiglie al buio ad Aranova | Siamo ostaggi senza luce né acqua

A Aranova, circa trenta famiglie si sono svegliate al buio e senza acqua, dopo che le utenze sono state interrotte nel complesso di via Ferdinando Neri 48. La mancanza di luce e acqua ha causato disagio tra i residenti, che si sono trovati senza servizi essenziali fin dalle prime ore del mattino. La situazione, ancora irrisolta, ha portato le famiglie a chiedere interventi immediati per ripristinare i servizi.

Aranova, 13 maggio 2026 – La notte di Aranova si è trasformata in un incubo per circa trenta famiglie residenti nel complesso di via Ferdinando Neri 48. Da ore, il caseggiato è completamente al buio, una situazione critica che non riguarda solo l’illuminazione ma che ha messo in ginocchio l’intero sistema idrico. Senza corrente elettrica, infatti, le pompe di risalita sono bloccate, lasciando gli appartamenti privi di acqua corrente. La tensione è alta e i residenti sono scesi in strada per manifestare il proprio disagio, documentando con video e audio una condizione che definiscono insostenibile. Una crisi improvvisa nel cuore di Aranova. Il complesso, un ex hotel acquistato regolarmente da privati dopo un fallimento, è diventato teatro di una contesa che sta gravando sulla pelle dei cittadini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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