Da tre giorni la frazione di Renazzo è senza energia elettrica. Il temporale ha causato danni ai cavi e alberi abbattuti, interrompendo la distribuzione. Le attività commerciali e domestiche sono ferme, con conseguenti perdite economiche e disagi. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la corrente, ma ancora nessuna stima sui tempi di intervento. La mancanza di luce prosegue nonostante gli sforzi dei tecnici sul campo.

"Siamo senza luce da tre giorni, con danni economici e disagi". A lamentarsi è la frazione di Renazzo, esausta dalla situazione creata dal violento temporale tra sbalzi di tensione per i fulmini e alberi caduti sui fili della tensione. "Ora sembra ci abbaiano ridato l’energia elettrica – dicono dalla tabaccheria Quadrifoglio – ma si parla di un’intera area di un migliaio di utenze che è senza luce dal mercoledì mattina quando dovevano fare lavori. Hanno messo dei gruppi elettrogeni ma non abbiamo visto cambiamenti. C’è tanta gente che è ora costretta a buttare ciò che aveva nei frigoriferi, anziani costretti al caldo, e noi attività con tantissimi danni perché siamo costretti a stare chiusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Senza luce da tre giorni, attività compromesse"

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