Da martedì sono tornati in funzione i tre autovelox che erano stati fermi per tredici mesi a causa di problemi burocratici relativi all’omologazione. I dispositivi, che erano stati disattivati, sono stati riattivati e ora sono di nuovo operativi sulle strade. La riattivazione segue le procedure di conformità e verifica necessarie per ripristinare il funzionamento. Nessuna altra informazione sulle modalità di utilizzo o sui percorsi interessati è stata comunicata.

I loro "occhi" sono rimasti dormienti per tredici mesi a causa di vicende burocratiche legate all’omologazione, ma il lungo sonnellino sta per finire. Da martedì torneranno infatti in funzione i tre autovelox posizionati sul territorio comunale, ossia quello inaugurato nel 2018 tra l’Aurelia e via Spirito Santo, dove il limite è di 50 all’ora, e i due attivati nel 2021 sulla provinciale Vallecchia, dove il limite invece è di 60 all’ora. La loro funzionalità era stata sospesa lo scorso 25 giugno in attesa dei necessari chiarimenti normativi, e pertanto da martedì riprenderà la validazione delle infrazioni ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada, con le relative sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli autovelox tornano in funzione. I tre dispositivi attivati da martedì

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