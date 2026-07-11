Autovelox stretta agli autovelox non omologati al via da domani | 1204 dispositivi da spegnere 2856 continuano a multare

Notizia in breve

Da domani entreranno in vigore le nuove regole sull'omologazione degli autovelox. Saranno spenti 1204 dispositivi non conformi, mentre 2856 continueranno a multare. Il decreto modifica il Codice della Strada e interessa anche i Tutor di vecchia generazione. Restano ancora incerte le modalità di ricorso per le sanzioni e le procedure di verifica dei dispositivi. La misura prende effetto alle 00:01 di domenica 12 luglio.