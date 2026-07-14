Da mezzanotte di domenica, dieci autovelox sui 17 presenti nelle strade di Milano sono stati disattivati in seguito alle nuove normative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra i dispositivi spenti ci sono quelli situati tra Monte Ceneri e Famagosta. Due di questi autovelox non erano mai stati attivati prima. La decisione riguarda dispositivi installati in diverse zone della città, alcuni dei quali non sono mai stati utilizzati.

Milano, 14 luglio 2026 – Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 10 dei 17 autovelox sulle strade milanesi sono stati spenti dalla mezzanotte di domenica. L’eventuale superamento dei limiti di velocità (che restano in vigore) non potrà quindi tradursi in multa. Ma quali sono, i dispositivi messi in stand-by? Stando a quanto risulta al Giorno, fuorigioco sono entrambi gli autovelox di viale Monte Ceneri, sia quello in direzione piazzale Lugano e sia quello verso viale Serra. L’autovelox di viale Fulvio Testi a Milano, uno dei più “contestati“ Viale Famagosta e via Missaglia . “Senza potere" anche entrambi i vicini di viale Serra, sia verso viale Monte Ceneri e sia verso piazza Stuparich. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dieci autovelox (su 17) spenti in città: da Monte Ceneri a Famagosta, ecco la mappa dei dispositivi “fuorilegge”. E due non erano mai stati attivati

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