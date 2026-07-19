Giulia Cecchettin | il film a Giffoni

Il film su Giulia Cecchettin sarà presentato a Giffoni. La regista ha spiegato che, se la storia fosse rimasta privata, sarebbe stata solo un dolore personale. La narrazione si concentra sulla vicenda di Giulia, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico o sui motivi della presentazione.

"Se la storia di Giulia fosse rimasta dentro le mura della nostra famiglia, della nostra casa, sarebbe stato soltanto un dolore privato, come tanti. Raccontata a voi, raccontata a tutta l’Italia, raccontata all’Europa perché la conoscono anche in Inghilterra e in Germania, può diventare una storia che forse arriva in tempo, arriva per aiutare qualcuno o qualcuna a riconoscere quel segnale, che dà il coraggio di fare una telefonata, magari di chiedere aiuto e così arrivare forse a salvare una vita". Lo ha detto ieri Gino Cecchettin leggendo con commozione un lungo messaggio ai giovani del Giffoni Film Festival in occasione della presentazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La storia di Giulia Cecchettin a Giffoni 56

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