Giffoni Gino Cecchettin | Giulia non è solo l’ultima mezz’ora ma 22 anni da donna libera
Durante la presentazione del film “Se domani non torno”, è stata affrontata la questione dei femminicidi e degli stereotipi di genere. Un attore ha sottolineato che la protagonista, Giulia, rappresenta più di un’ultima mezz’ora: sono 22 anni di libertà femminile. Ha aggiunto che l’amore si impara e non si basa sul possesso, evidenziando l’importanza di cambiare atteggiamenti e convinzioni.
La presentazione in anteprima del film “Se domani non torno” diventa l'occasione per parlare di femminicidio e stereotipi. “L’amore si impara, non è possesso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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