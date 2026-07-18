Giffoni Gino Cecchettin | Giulia non è solo l’ultima mezz’ora ma 22 anni da donna libera

Notizia in breve

Durante la presentazione del film “Se domani non torno”, è stata affrontata la questione dei femminicidi e degli stereotipi di genere. Un attore ha sottolineato che la protagonista, Giulia, rappresenta più di un’ultima mezz’ora: sono 22 anni di libertà femminile. Ha aggiunto che l’amore si impara e non si basa sul possesso, evidenziando l’importanza di cambiare atteggiamenti e convinzioni.