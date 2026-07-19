Girogustando a Seiano il gusto del territorio conquista 18mila visitatori

Da 2anews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In tre giorni, 18.000 persone hanno partecipato a Girogustando a Seiano, evento dedicato ai prodotti locali e alla cultura gastronomica del territorio. L'iniziativa ha coinvolto numerosi visitatori nel degustare e conoscere le specialità locali, sottolineando l'importanza del cibo come elemento identitario. Contestualmente, al Maschio Angioino si sono svolti due concerti gratuiti, entrambi dedicati a interpreti femminili, con ingresso libero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Maschio Angioino due serate di musica tutte al femminile. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito Diciottomila presenze in tre giorni non rappresentano soltanto il successo di una manifestazione: raccontano la forza di un territorio che ha scelto di affidare alla cultura del cibo il compito di narrare la propria identità. È questa l’eredità più significativa lasciata dalla quinta edizione di Girogustando, che ha trasformato il borgo di Seiano in un vivace crocevia di sapori, incontri e tradizioni, confermandosi tra gli appuntamenti enogastronomici più autorevoli dell’estate campana. La cucina è stata naturalmente la protagonista, ma sarebbe riduttivo racchiudere Girogustando entro i confini di una semplice rassegna gastronomica. 🔗 Leggi su 2anews.it

girogustando a seiano il gusto del territorio conquista 18mila visitatori
© 2anews.it - Girogustando a Seiano, il gusto del territorio conquista 18mila visitatori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Girogustando 2026, Seiano celebra le eccellenze del gusto con gli chef stellatiSeiano ha ospitato l’evento Girogustando 2026, dedicato alle eccellenze del gusto e alla cucina d’autore.

Leggi anche: “I Sapori del Parco” si conferma: 8mila visitatori per l’evento che celebra il territorio

Temi più discussi: Vico Equense. Boom di presenze a Girogustando 2026; Girogustando, il gusto del territorio conquista 18mila visitatori - Napoli Village - Quotidiano di; Il calendario delle sagre in provincia di Napoli attraversa mare, borghi e tradizioni.; Seiano si veste a festa: al via la seconda serata di Girogustando nel Borgo tra grandi chef, musica e il supporto di Ipei.

girogustando a seiano ilGirogustando 2026, Seiano celebra le eccellenze del gusto con gli chef stellatiDal 13 al 15 luglio tre serate tra alta cucina, vini, musica e tradizioni nel borgo con circa 150 chef e ristoratori ... ilroma.net

Presentato Girogustando 2025 a Seiano dal 14 al 16 luglioÈ tra i profumi degli agrumi e sotto l’ombra nobile del giardino secolare de La Tuja Relais du Parc, a Seiano di Vico Equense, che si è alzato ufficialmente il sipario sulla quarta edizione di ... napolivillage.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web