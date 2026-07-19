In tre giorni, 18.000 persone hanno partecipato a Girogustando a Seiano, evento dedicato ai prodotti locali e alla cultura gastronomica del territorio. L'iniziativa ha coinvolto numerosi visitatori nel degustare e conoscere le specialità locali, sottolineando l'importanza del cibo come elemento identitario. Contestualmente, al Maschio Angioino si sono svolti due concerti gratuiti, entrambi dedicati a interpreti femminili, con ingresso libero.

Al Maschio Angioino due serate di musica tutte al femminile. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito Diciottomila presenze in tre giorni non rappresentano soltanto il successo di una manifestazione: raccontano la forza di un territorio che ha scelto di affidare alla cultura del cibo il compito di narrare la propria identità. È questa l’eredità più significativa lasciata dalla quinta edizione di Girogustando, che ha trasformato il borgo di Seiano in un vivace crocevia di sapori, incontri e tradizioni, confermandosi tra gli appuntamenti enogastronomici più autorevoli dell’estate campana. La cucina è stata naturalmente la protagonista, ma sarebbe riduttivo racchiudere Girogustando entro i confini di una semplice rassegna gastronomica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Girogustando a Seiano, il gusto del territorio conquista 18mila visitatori

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