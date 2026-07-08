Girogustando 2026 Seiano celebra le eccellenze del gusto con gli chef stellati
Seiano ha ospitato l’evento Girogustando 2026, dedicato alle eccellenze del gusto e alla cucina d’autore. La manifestazione ha visto la partecipazione di chef stellati e ha promosso un incontro tra tradizione e innovazione culinaria. La città di Pozzuoli, coinvolta nell’evento, si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con un progetto dedicato alle “fragilità creative”. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Pozzuoli: la città flegrea si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con il progetto sulle “fragilità creative” Girogustando e la cucina d’autore che incontra la tradizione. Dal 13 al 15 luglio il borgo di Seiano di Vico Equense si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico del sapore e dello spettacolo con la quinta edizione della manifestazione promossa dall’APS Gens Seja con il presidente Ciro Buonocore, ormai tra gli appuntamenti più attesi dell’estate in Penisola Sorrentina. Presentata al Ristorante Dei Maestri del Grand Hotel Moon Valley della famiglia Dell’Amura, la rassegna si propone con una formula ulteriormente arricchita. 🔗 Leggi su 2anews.it
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