girogustando 2026 seiano celebra le eccellenze del gusto con gli chef stellati

Notizia in breve

Seiano ha ospitato l’evento Girogustando 2026, dedicato alle eccellenze del gusto e alla cucina d’autore. La manifestazione ha visto la partecipazione di chef stellati e ha promosso un incontro tra tradizione e innovazione culinaria. La città di Pozzuoli, coinvolta nell’evento, si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con un progetto dedicato alle “fragilità creative”. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.