I Sapori del Parco si conferma | 8mila visitatori per l’evento che celebra il territorio

Ottomila visitatori in due giorni: questi i numeri che consacrano definitivamente "I Sapori del Parco" tra i più importanti appuntamenti di valorizzazione territoriale del Lazio. La terza edizione della manifestazione promossa dal Parco Nazionale del Circeo ha confermato la capacità di un evento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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