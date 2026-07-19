L’ultima tappa del Giro Valle d’Aosta si è conclusa con la vittoria di Ryan Gal, un ciclista olandese, nella frazione tra Valtournenche e Breuil Cervinia. La classifica generale è stata vinta dal brasiliano Henrique Ribeiro Bravo. La gara, alla sua 62ª edizione, si è chiusa con questa conclusione, dopo che Gal ha prevalso nella tappa finale. Per rivivere le emozioni dell’evento, è possibile consultare il servizio su Sportface TV.

La Valtournenche-Breuil Cervinia chiude la 62ª edizione: successo di tappa per l’olandese Ryan Gal, classifica generale al brasiliano Henrique Ribeiro Bravo. La quarta frazione, come le altre, è stata trasmessa su Sportface TV, primo evento live della piattaforma con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipazione del prossimo canale dedicato al ciclismo. Il 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc si chiude con il successo finale di Henrique Ribeiro Bravo e con la vittoria di Ryan Gal nell’ultima tappa, la Valtournenche-Breuil Cervinia. Una giornata conclusiva dura, intensa e spettacolare, che ha premiato l’olandese della Metec-Solarwatt per quanto riguarda la frazione e il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team nella classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro Valle d’Aosta, Bravo trionfa e Gal vince l’ultima tappa: rivivi le emozioni su Sportface TV

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