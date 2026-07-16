Un ciclista brasiliano ha vinto la cronoscalata Passy-Passy Plaine-Joux durante il Giro Valle d’Aosta, battendo gli altri concorrenti in questa prima tappa. La gara si è svolta sulla piattaforma OTT Sportface TV, con il ciclista della Soudal Quick-Step Devo Team che ha concluso davanti a Max Bock e Mateo Ramírez.

In diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV, il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team si impone nella Passy-Passy Plaine-Joux davanti a Max Bock e Mateo Ramírez. Miglior italiano Alessandro Cattani, 14°. Il Giro della Valle d’Aosta 2026 si apre nel segno di Henrique Bravo. Il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team ha vinto la cronoscalata inaugurale Passy-Passy Plaine-Joux, 10,5 chilometri di ascesa che hanno subito acceso la 62ª edizione della corsa Under 23. Bravo, terzo all’ultimo Giro Next Gen, ha chiuso la prova con il tempo di 26’25”, conquistando la tappa e la prima maglia di leader della classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro Valle d’Aosta, Henrique Bravo vince la cronoscalata inaugurale: rivivi le emozioni su Sportface TV

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