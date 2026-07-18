Giro Valle d’Aosta Ramirez vince la terza tappa | rivivi le emozioni su Sportface TV
Un ciclista ha vinto la terza tappa del Giro Valle d’Aosta, che si è svolta tra Saint-Christophe e Saint-Christophe. La gara è stata trasmessa sulla piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivedere le fasi salienti della corsa. La frazione ha visto i partecipanti affrontare un percorso che si è svolto interamente nella stessa località. La vittoria è stata ufficializzata al termine della tappa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui piazzamenti degli altri concorrenti.
La frazione Saint-Christophe-Saint-Christophe è andata in onda sulla piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni della corsa. Bravo resta in maglia gialla. Mateo Ramirez firma la terza tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc 2026 e tiene aperta la corsa alla vigilia dell’ultima frazione. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z ha conquistato la Saint-Christophe-Saint-Christophe di 154 chilometri, precedendo di un secondo il leader della classifica generale Henrique Bravo. La terza tappa del Giro della Valle d’Aosta ha premiato i corridori più forti in salita. Dopo diversi chilometri percorsi insieme, sono rimasti in tre a giocarsi il successo nel finale: Mateo Ramirez, Henrique Bravo e Liam O’Brien. 🔗 Leggi su Sportface.it
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