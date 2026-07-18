Giro Valle d’Aosta Ramirez vince la terza tappa | rivivi le emozioni su Sportface TV

Notizia in breve

Un ciclista ha vinto la terza tappa del Giro Valle d’Aosta, che si è svolta tra Saint-Christophe e Saint-Christophe. La gara è stata trasmessa sulla piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivedere le fasi salienti della corsa. La frazione ha visto i partecipanti affrontare un percorso che si è svolto interamente nella stessa località. La vittoria è stata ufficializzata al termine della tappa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui piazzamenti degli altri concorrenti.