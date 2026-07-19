Giro di vite contro la malamovida Divieti per alcol e schiamazzi

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Basiglio, fino al 30 settembre, è vietato consumare alcol e fare rumore nelle aree pubbliche durante le ore serali e notturne. L’ordinanza, firmata dalla sindaca, mira a ridurre i problemi di disturbo e degrado segnalati dai residenti. La misura temporanea interessa le zone più frequentate dagli adolescenti e giovani in estate, con l’obiettivo di mantenere la quiete pubblica.

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Stretta estiva contro la malamovida a Basiglio. La sindaca Lidia Reale ha firmato un’ordinanza straordinaria e temporanea, valida fino al 30 settembre, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, degrado e abbandono di rifiuti segnalati dai residenti. Le disposizioni saranno in vigore tutti i giorni, dalle 22 alle 7 del mattino successivo, e riguardano sia i cittadini sia le attività commerciali. Nelle piazze, nelle strade, nei vialetti e nei parchi pubblici comunali sarà vietato sostare o trattenersi in gruppi quando ciò provochi schiamazzi o rumori tali da disturbare la quiete pubblica, comportamenti contrari al decoro urbano, consumo di bevande alcoliche o impedisca la libera fruizione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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