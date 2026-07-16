Alle 4:45 del mattino, residenti di piazza Annibaliano hanno segnalato rumori molesti provenienti da gruppi di giovani davanti all’ingresso di un locale aperto fino a tardi. Sono stati ascoltati schiamazzi, musica ad alto volume, parolacce e balli. I residenti hanno presentato denunce per i disturbi causati dalla movida notturna. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita. La zona resta sotto osservazione.

Balli schiamazzi e parolacce alle 4,45 del mattino in piazza Annibaliano. A denunciare i rumori molesti causati da gruppi di giovani davanti all’entrata del McDonald's, locale aperto fino a notte fonda, sono i residenti di zona esasperati dalla movida. «Abbiamo inviato ieri un esposto alla magistratura – comunica il portavoce dei residenti, Antonio Malvestio -. In copia ci sono anche il Comune e il Municipio II, oltre alla direzione centrale di McDonald's». Malvestio aggiunge: «Ieri notte abbiamo fatto un video dove si vedono ragazzi con le birre in mano che ballano e cantano al suono di musica che proviene da una loro radio portatile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, la malamovida notturna di piazza Annibaliano: balli, schiamazzi e alcol

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