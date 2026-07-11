A piazza Bologna sono stati segnalati schiamazzi e consumo di alcol, mentre a Termini sono state lanciate bottiglie contro le auto. Due persone ubriache sono finite in ospedale a causa di incidenti legati al loro stato di ebbrezza. In un altro quartiere, è stato scoperto un sistema di spaccio di droga organizzato come una catena di montaggio, mirato a servire un ampio numero di clienti nella zona di piazza Trilussa.

Avevano organizzato lo spaccio di droga come se fosse una catena di montaggio in modo da poter raggiungere il maggior numero possibile di clienti nella zona di piazza Trilussa, il cuore della movida di Trastevere. Uno avvicinava i ragazzi che gli consegnavano i soldi in anticipo, e quindi subentrava il complice che portava le dosi ai giovani. Il sistema «paga e ritira», allestito in modo da non dare troppo nell’occhio, è stato però scoperto dagli investigatori della Squadra mobile che hanno arrestato due pusher egiziani trovati in possesso anche di una somma di denaro. L’operazione della polizia è stata portata a termine nella seconda notte di controlli per contrastare la malamovida, con la presenza dei tutor. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Il ritorno della malamovida: alcol e schiamazzi a piazza Bologna, bottiglie contro le auto a Termini. E due ubriachi rischiano la vita

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