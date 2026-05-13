Con un paio di forbici inveisce contro gli automobilisti 38enne denunciato

Martedì sera, intorno alle 22, un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo aver inveito contro gli automobilisti in Corso Europa, vicino a via Boselli. Camminava a piedi e brandiva un paio di forbici, creando tensione tra i passanti. L’uomo, risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha provocato momenti di preoccupazione nel traffico e tra i residenti presenti nella zona. La polizia è intervenuta per fermare la scena.

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