Con un paio di forbici inveisce contro gli automobilisti 38enne denunciato
Martedì sera, intorno alle 22, un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo aver inveito contro gli automobilisti in Corso Europa, vicino a via Boselli. Camminava a piedi e brandiva un paio di forbici, creando tensione tra i passanti. L’uomo, risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha provocato momenti di preoccupazione nel traffico e tra i residenti presenti nella zona. La polizia è intervenuta per fermare la scena.
A piedi inveisce contro gli automobilisti brandendo un paio di forbici. Intorno alle 22 di martedì 12 maggio, un 38enne italiano sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, ha creato il panico lungo Corso Europa, all’altezza di via Boselli. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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