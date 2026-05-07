Sagre di froscia e ' ncannellata e di ' mpurnatu e ' mpanata tour a luci rosse e Borghi dei tesori | cosa fare nel weekend

Nel weekend tra l’8 e il 10 maggio c'è un ventaglio di eventi che intreccia grandi eventi popolari, teatro, musica, cultura e percorsi nel territorio. Riflettori puntati soprattutto sulle sagre di Alessandria della Rocca e Campobello di Licata, dedicate rispettivamente alla Froscia e alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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