Giro della Valle d’Aosta | ultima tappa Breuil-Cervinia ancora salite in diretta su SportfaceTV

Notizia in breve

Oggi si è conclusa la 62ª edizione del Giro della Valle d’Aosta, con una tappa di 93,6 chilometri da Valtournenche a Breuil-Cervinia. La corsa si è svolta interamente in quota, con diverse salite. La tappa è stata trasmessa in diretta su SportfaceTV. Questa è stata l’ultima frazione della gara, che ha visto i ciclisti affrontare diverse salite prima di arrivare a destinazione.