Giro della Valle d’Aosta | ultima tappa Breuil-Cervinia ancora salite in diretta su SportfaceTV
Oggi si è conclusa la 62ª edizione del Giro della Valle d’Aosta, con una tappa di 93,6 chilometri da Valtournenche a Breuil-Cervinia. La corsa si è svolta interamente in quota, con diverse salite. La tappa è stata trasmessa in diretta su SportfaceTV. Questa è stata l’ultima frazione della gara, che ha visto i ciclisti affrontare diverse salite prima di arrivare a destinazione.
Il Giro della Valle d’Aosta edizione numero 62 si conclude oggi con la sua decisiva tappa, coprendo 93,6 chilometri dalla partenza di Valtournenche fino all’arrivo in quota di Breuil-Cervinia. La frazione odierna offre un percorso alpino severo, come dalla grafica. I ciclisti partono a 1527 metri di altitudine da Valtournenche, sotto il campanile bianco della chiesa del paese, dove le lapidi storiche ricordano il coraggio e la professionalità delle guide alpine locali. Dopo il chilometro 0, situato ad Antey-Saint-André alle ore 11:00, il gruppo supera velocemente i centri di Chatillon e Nus. La corsa entra poi nel vivo sulle ripide ascese. Gli atleti affrontano i Gran Premi della Montagna di Verrayes al chilometro 43,1, di Champlong al chilometro 61,8 e del Col Saint Pantaleon al chilometro 65,6. 🔗 Leggi su Sportface.it
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