Oggi si svolge la terza tappa del Giro della Valle d’Aosta, con un percorso di 154,9 chilometri intorno a Saint-Christophe. La corsa si svolge sulla strada che attraversa il territorio valdostano e sarà trasmessa in diretta su SportfaceTV. La tappa presenta un percorso impegnativo e selettivo, con diversi tratti di salita e discesa. La carovana ciclistica prosegue così la sua gara nel territorio valdostano, con le squadre che si preparano alle fasi decisive della competizione.

La carovana del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta affronta oggi 18 luglio 2026 la 3a tappa, un selettivo anello di 154,9 chilometri a Saint-Christophe. La bellissima frazione di ieri ha consegnato una gara estremamente combattuta lungo i 147,5 chilometri da Hône al Forte di Bard. Il percorso, nonostante le scalate di Ivery, Col de Joux e Col d’Arlaz, ha registrato una media oraria altissima. Dopo una giornata intensa, decisiva è stata l’ultima con la vittoria di Driesen che ha bruciato allo sprint tra scalatori Ramírez ed il leader Bravo. Il ciclista brasiliano ha mantenuto però la leadership generale. Bravo vanta ora un margine di 16 secondi su Bock e di 28 secondi su Ramírez che però dovrà difendere oggi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro della Valle d’Aosta: 3a tappa a Saint-Christophe, la diretta su SportfaceTV

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