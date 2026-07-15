La 62ª edizione del Giro Valle d’Aosta si svolgerà dal 16 al 19 luglio, con un percorso di 406,5 km, 12 GPM e quasi 11mila metri di dislivello. La corsa internazionale Under 23 attraverserà Passy e Cervinia, tra salite e promesse emergenti. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportface TV, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, anticipando il lancio di un nuovo canale dedicato al ciclismo.

Dal 16 al 19 luglio torna la storica corsa internazionale Under 23, con 406,5 km, 12 GPM e quasi 11mila metri di dislivello. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportface TV, primo live con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipazione del prossimo canale dedicato al ciclismo. Il Giro ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc è pronto a ripartire. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio andrà in scena la 62ª edizione della storica corsa internazionale Under 23, una delle più longeve e prestigiose del calendario mondiale di categoria. Saranno 120 i corridori al via, in rappresentanza di 24 squadre provenienti da diversi Paesi. Il percorso prevede quattro tappe, 406,5 chilometri complessivi, 12 Gran Premi della Montagna e quasi 11mila metri di dislivello. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro Valle d’Aosta, da Passy a Cervinia: il percorso della 62ª edizione tra salite e grandi promesse

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