Il giallo estivo permette di immaginare paesaggi e di viaggiare attraverso le descrizioni dei luoghi, arricchendo le trame con una percezione visiva. Questa capacità di evocare ambientazioni contribuisce a rendere più coinvolgenti le storie, portando il lettore in diverse realtà senza spostarsi fisicamente. La narrazione visiva e dettagliata dei luoghi si combina con le vicende dei personaggi, creando un senso di viaggio che attraversa confini e culture.

Tra i meriti del giallo c’è quello di radicare un paesaggio nell’immaginario, e di far viaggiare, cosa che aggiunge fascino alle trame grazie alla percezione visiva dei luoghi. E si viaggia, con i gialli stranieri qui proposti, dal Giappone di Yokomizo Seishi alla Odessa di Ben Pastor, dal Canada di Louise Penny all’Inghilterra di Alan Bradley, dall’Australia di Jane Harper alla Buenos Aires di Pablo Maurette, dalla Zurigo di Martin Suter alla Provenza e Costa Azzurra di Pierre Martin, dalla Minneapolis di Jo Nesbø al Massachusetts di Amanda Cross. Yokomizo Seishi è stato maestro di enigmatici gialli in cui sullo sfondo di una natura calligrafica, secondo la tradizione nipponica, si agitano tante forze. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giro del mondo coi gialli d’estate. Un “viaggio” tra le voci più interessanti

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