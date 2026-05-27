Una donna è stata arrestata dopo aver aggredito un’altra persona con un coltello durante una lite in strada. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto due individui che si sono affrontati in un alterco, culminato con l’utilizzo dell’arma. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni dell’episodio.

Le manicure opache e colorate rappresentano una delle tendenze più interessanti dell’estate, grazie alla capacità di combinare nuance vivaci e finiture vellutate in chiave contemporanea. Dalle tonalità pastello ai colori neon, il finish matte rinnova anche i design più creativi, rendendoli sofisticati ed equilibrati. Tra le proposte più attuali ci sono le decorazioni line art tono su tono su unghia naturale, ideali per chi preferisce un’estetica minimale ma distintiva. Le nuance pastello opache vengono invece reinterpretate attraverso motivi geometrici dal carattere grafico ed essenziale, perfetti per un look moderno. Non mancano soluzioni... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le manicure opache e colorate sono tra le più interessanti dell’estate, grazie alla capacità di combinare nuance vivaci e finiture vellutate

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