Legend of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, si presenta come una vera e propria città sul mare. La sua imponenza supera quella di molte imbarcazioni tradizionali, con numerose strutture e servizi a bordo. Questa imbarcazione appartiene alla flotta di Royal Caribbean ed è stata progettata per offrire un'ampia gamma di esperienze ai passeggeri. La nave è dotata di molteplici aree di intrattenimento, ristoranti e strutture ricreative, rendendola più simile a un centro abitato che a una semplice nave.

Il primo errore sarebbe chiamarla semplicemente una nave. Legend of the Seas, la nuova ammiraglia di Royal Caribbean e oggi la nave da crociera più grande del mondo, assomiglia molto di più a una città costruita sul mare che a ciò che normalmente si immagina quando si pensa a una crociera. Non ci sono soltanto ponti sovrapposti, piscine e ristoranti, ma quartieri con una propria identità, spettacoli che potrebbero tranquillamente debuttare nei grandi teatri internazionali, attrazioni da parco divertimenti, giardini attraversati dal profumo degli alberi e spazi progettati perché ogni ospite possa vivere una vacanza diversa pur trovandosi nello stesso identico luogo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Legend of the Seas, viaggio sulla nave da crociera più grande del mondo: le 10 esperienze che valgono (davvero) il viaggio

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Legend of the Seas, alla Spezia la nave da crociera più grande del mondo 02-07-2026

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