Federico Fabbri, al suo primo anno con una propria scuderia, commenta che la vita in questa nuova fase è diversa rispetto al passato. Racconta che i tifosi preferiscono i piloti sardi, ma sottolinea come l’amore e l’impegno che un pilota di Siena mette nelle competizioni siano unici. La sua esperienza si inserisce in un contesto di sfide e aspettative legate al mondo delle corse.

di Laura Valdesi SIENA Federico Fabbri, primo anno con una scuderia propria: come va la vita? "E’ diversa. Ritmi differenti, responsabilità importanti. Una vita che mi piace, mi trovo anche meglio del previsto. Sebbene l’essere solo ha comunque risvolti negativi: tanta responsabilità, anche se puoi contare sull’aiuto della famiglia e degli amici. Alla fine tutto quello che avviene ricade sulle tue spalle". Un bel po’, però, che hai iniziato a coltivare il sogno di fantino di Piazza. "Ho iniziato nel 2014 da Milani, nel 2017 andai da Giosué Carboni dove sono rimasto nove stagioni. Tanti anni nei quali ho imparato tanto, tutto quello che so lo devo a lui.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabbri sogna la Piazza: "Preferiscono i sardi. Ma l’amore che ci mette un senese è unico"

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