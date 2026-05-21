Comuni al voto nel Riminese | a Morciano sfida a due Autunno-Agostini candidato unico a Mondaino

Nelle prossime settimane, due comuni del riminese terranno le elezioni amministrative. A Morciano di Romagna, due candidati si sfidano per la poltrona di sindaco, mentre a Mondaino un candidato è l’unico in corsa. Le consultazioni riguardano le scelte dei cittadini per il futuro dei rispettivi territori. Le elezioni si svolgono in un clima di attesa, con il voto che rappresenta un momento importante per le comunità locali.

Due comuni del riminese si preparano per la tornata elettorale. Si tratta di Morciano di Romagna e Mondaino. Il ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Morciano, duello elettorale: Agostini e Autunno si sfidano al voto? Cosa sapere A Morciano Agostini e Autunno si sfidano al voto il 24 e 25 maggio.

Cimone e Luserna tornano al voto: sfida aperta o candidato unicoI cittadini di Cimone e Luserna sono chiamati alle urne il prossimo 17 maggio 2026 per definire i nuovi equilibri amministrativi dopo il fallimento...

Agostini attacca sulla viabilità e incassa il sostegno di Forza ItaliaLo scontro politico a Morciano entra nel vivo a pochi giorni dal voto. Il candidato sindaco di Morciano Viva, Andrea Agostini, interviene per chiarire la propria posizione sul Pug e replicare alle dic ... ilrestodelcarlino.it

Sadegholvaad e Cecchini sostengono Autunno. Agostini incontra Cna per parlare di impreseLa campagna elettorale entra nel vivo e a poco più di una settimana dal voto del 24 e 25 maggio, i candidati sindaci di Morciano intensificano gli incontri pubblici e i confronti con cittadini. Da una ... ilrestodelcarlino.it