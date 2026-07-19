Giornalista ucciso | ecco chi era Luca Esposito pochi giorni fa il suo compleanno

Luca Esposito, giornalista e opinionista televisivo, è stato ucciso nel Salernitano pochi giorni dopo aver compiuto 50 anni. Nato il 4 luglio 1973, si occupava di sport, seguendo principalmente la Salernitana e le squadre di serie C. Collaborava con quotidiani e svolgeva attività di editorialista. Iscritto all’Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012, seguiva anche attività legate all’informazione sportiva.

Si occupava di sport, seguiva la Salernitana e le altre squadre di serie C. Era un opinionista Tv, collaborava con quotidiani ed era un editorialista. Luca Esposito, ucciso nel Salernitano, era nato il 4 luglio 1973 ed era iscritto all’Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012. Nella biografia del suo profilo Instagram scriveva di essere direttore di TuttoSalernitana.com, opinionista per la testata OttoChannel ed editorialista per TuttoC.com, sito di informazione della serie C del network TMW. Ai suoi 15mila follower parlava di sport e di calciomercato. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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