giornalista trovato morto a eboli ipotesi omicidio

Un giornalista di 53 anni è stato trovato morto in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La polizia ipotizza che sia stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme. La scena del ritrovamento è stata segnalata nelle ore scorse. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda, senza confermare ulteriori dettagli al momento.

EBOLI (SALERNO), 19 LUGLIO 2026 – Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, trovato senza vita in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L’ipotesi di omicidio è quella sulla quale stanno lavorando gli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’allarme era scattato nella mattinata di domenica per un incendio divampato in un fondo agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, durante le operazioni di spegnimento, hanno rinvenuto un corpo completamente carbonizzato. Le condizioni della salma erano tali da non consentire inizialmente neppure di stabilire il sesso della vittima. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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