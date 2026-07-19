Giornalista trovato carbonizzato | l’ipotesi è quella di un omicidio
Un uomo è stato trovato morto e carbonizzato in un terreno agricolo di Cioffi, frazione di Eboli. Il corpo, completamente bruciato, è stato scoperto questa mattina. Le forze dell’ordine considerano l’ipotesi di un omicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Non ci sono al momento dettagli su eventuali sospetti o movente. La scena è stata sequestrata e sono in atto accertamenti per chiarire le cause del decesso.
Tempo di lettura: 2 minuti Drammatico ritrovamento nella mattinata di oggi a Cioffi, frazione alla periferia di Eboli, dove è stato rinvenuto il corpo completamente carbonizzato di un uomo all’interno di un terreno agricolo. Sul caso indagano i carabinieri e la Procura, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire con certezza all’identità della vittima. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti inizialmente per domare quello che appariva come un normale incendio di sterpaglie. Solo dopo aver spento le fiamme, i pompieri si sarebbero trovati davanti al cadavere. L’identificazione della vittima è ancora in corso, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella che possa trattarsi di un giornalista, Luca Luigi Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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