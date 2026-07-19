Giornalista trovato carbonizzato | l’ipotesi è quella di un omicidio

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto e carbonizzato in un terreno agricolo di Cioffi, frazione di Eboli. Il corpo, completamente bruciato, è stato scoperto questa mattina. Le forze dell’ordine considerano l’ipotesi di un omicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Non ci sono al momento dettagli su eventuali sospetti o movente. La scena è stata sequestrata e sono in atto accertamenti per chiarire le cause del decesso.