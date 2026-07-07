Dal 17 al 25 luglio 2026 si svolgerà la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, con una durata di nove giorni. Il tema scelto per quest’anno è “Le cose impossibili”. La manifestazione proporrà un programma ricco di anteprime e proiezioni, dedicato a cinema, emozioni e nuove storie. La rassegna si svolgerà come di consueto tra incontri, proiezioni e momenti di confronto, coinvolgendo giovani, registi e artisti.

L’estate di Giffoni sarà ancora una volta fatta di cinema, emozioni e nuove storie. Dal 17 al 25 luglio 2026 il festival tornerà con la sua 56ª edizione, accompagnata dal tema “Le cose impossibili”, un messaggio dedicato a chi continua a credere nei propri sogni anche quando sembrano difficili da raggiungere. Saranno nove giorni di energia pura, dove Giffoni Valle Piana diventa il punto d'incontro ideale per le nuove generazioni. La missione? Insegnare ai ragazzi a non lasciarsi piegare dalle difficoltà, invitandoli a guardare al futuro con la consapevolezza che, con la giusta determinazione, anche ciò che sembra inarrivabile può diventare realtà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giffoni Film Festival 2026: nove giorni di cinema, sogni e sfide. Il programma completo e le anteprime della 56ª edizione

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Giffoni Film Festival 2026: non solo cinema, ma un intero universo di esperienze.

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