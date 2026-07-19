Il ministro della Difesa giapponese ha affermato che, nonostante la delicatezza, il dibattito sulle armi nucleari è inevitabile per il paese. Ha sottolineato che, sebbene sia un tema difficile da affrontare, non si può evitare di discuterne. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto in cui il tema nucleare continua a essere oggetto di attenzione e discussione pubblica.

In Giappone discutere delle armi nucleari rappresenta ancora ad oggi un argomento estremamente delicato e al tempo stesso controverso. Ciononostante il ministro della Difesa, Shinjir? Koizumi, è stato chiaro: «Sebbene si tratti di un tema difficile da discutere per il Giappone, un argomento che non possiamo evitare sono le armi nucleari». La sua affermazione, pronunciata durante un programma di notizie online, giunge mentre il governo valuta i possibili aggiornamenti in materia di sicurezza del Paese. Koizumi preme sulle armi nucleari, ma il popolo nipponico ricorda ancora quanto accaduto 80 anni fa. Sulla base dei “tre principi non nucleari” del Giappone, formulati nel 1976, il Paese si è impegnato a evitare qualsiasi legame con gli armamenti nucleari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, per il ministro della Difesa il dibattito sulle armi nucleari è inevitabile

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