Guerra in Medio Oriente le news Accordo in stallo fumata nera sulle armi nucleari | Trump accetterà solo se verranno rispettate le linee rosse

L’ex presidente ha dichiarato che accetterà un eventuale accordo solo se saranno rispettate le linee rosse, cioè nessuna arma nucleare per l’Iran. La trattativa internazionale sulla questione nucleare è attualmente in stallo e non sono stati raggiunti progressi. La condizione di Trump riguarda specificamente il divieto di armi nucleari per Teheran. Non ci sono altre modifiche o compromessi annunciati in merito.

Roma, 30 maggio 0226 – “Trump accetterà l’accordo solo se verranno rispettate le linee rosse ”. Ovvero, nessuna arma nucleare per l’Iran. Sono le condizioni espresse dal presidente Usa dopo la riunione di due ore nella Situation Room della Casa Bianca con i suoi consiglieri. Fonti della Casa Bianca hanno confermato che nessuna decisione è stata presa anche se, subito prima della riunione, il tycoon aveva annunciato che avrebbe preso “una decisione definitiva” su una ipotetica intesa con Teheran. Ma al termine del vertice, ancora una volta, nulla di fatto. L' Iran e gli Stati Uniti sono ancora in contatto, ma un memorandum d'intesa tra i due Paesi non è stato ancora finalizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra in Medio Oriente, Teheran: Raggiunto un accordo per la nuova Guida Suprema

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