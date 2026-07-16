Firmata la Dichiarazione di Roma un impegno sulle armi nucleari e sull' IA

È stata firmata la “Dichiarazione di Roma”, un documento che impegna a limitare l’uso delle armi nucleari e a regolamentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La dichiarazione evidenzia che l’umanità si trova in un momento decisivo della propria storia. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale, con rappresentanti di diversi paesi presenti. Il testo sottolinea l’importanza di azioni condivise per affrontare queste sfide.

Benedetta Capelli – Città del Vaticano “L’umanità si trova in un momento decisivo della propria storia”. Inizia così la “Dichiarazione sull’Intelligenza artificiale e le armi nucleari. Verso una pace disarmata e disarmante” sottoscritta questa mattina, 16 luglio, in Campidoglio, a Roma, al termine della tre giorni che si è tenuta al Borgo Laudato si' dal titolo: “Assemblea mondiale dei premi Nobel sull’intelligenza artificiale e la guerra nucleare”. Un evento che ha visto la partecipazione di premi Nobel, principali esperti di intelligenza artificiale, ex capi di Stato e di governo ed esponenti di università e istituzioni di ricerca tra le più importanti ed influenti al mondo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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