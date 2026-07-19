In Lombardia, sono stati disattivati 144 autovelox su 557, pari a circa un quarto del totale. La misura è stata adottata in seguito a una riforma entrata in vigore il 13 luglio, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La riforma mira a ridurre l’utilizzo degli autovelox per fini di profitto. I dispositivi spenti sono stati disattivati da circa una settimana.

Un quarto degli autovelox spenti da una settimana in tutta la Lombardia. É l'effetto della riforma fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (e diventata operativa il 13 luglio) per mettere un freno ai velox «usati per fare cassa». Dopo l'entrata in vigore, nella regione sono già stati disattivati 144 impianti non omologati su un totale di 557. Gli altri 413 risultano a norma e quindi possono continuare a multare senza ulteriori modifiche. «Dopo 34 anni - ha sottolineato ieri il vicepremier della Lega - si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Già spenti in Lombardia 144 autovelox su 557

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. “Finalmente criteri chiari e trasparenti”Dopo l'entrata in vigore della riforma sugli autovelox, in Lombardia sono stati spenti 144 apparecchi.

Autovelox, spenti 3 su 10 ma c'è la procedura di omologazioneTra sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, vengono spenti circa il 30% degli autovelox, mentre si avvia una procedura ufficiale di omologazione degli...

Temi più discussi: Mit, in Lombardia spenti 144 autovelox, quelli omologati sono 413; Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. Finalmente criteri chiari e trasparenti; Già spenti in Lombardia 144 autovelox su 557; Autovelox non omologati, spenti 569 dispositivi: ecco dove.

Già spenti in Lombardia 144 autovelox su 557Un quarto degli autovelox spenti da una settimana in tutta la Lombardia. É l'effetto della riforma fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (e diventata ... ilgiornale.it

? Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. Finalmente criteri chiari e trasparenti dlvr.it/TTbbky #autovelox #Lombardia #sicurezzastradale #multe #riforma x.com

Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. Finalmente criteri chiari e trasparentiSu tutto il territorio regionale oggi risultano omologati 413 dispositivi a fronte dei 557 installati ... msn.com