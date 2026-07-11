Autovelox spenti 3 su 10 ma c' è la procedura di omologazione

Tra sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, vengono spenti circa il 30% degli autovelox, mentre si avvia una procedura ufficiale di omologazione degli apparecchi. La misura riguarda tre dispositivi su dieci e si inserisce in un quadro di controlli e verifiche tecniche. La procedura di omologazione mira a garantire la conformità degli autovelox alle normative, mentre la sospensione temporanea è stata decisa per alcuni dispositivi specifici. Nessuna informazione è stata comunicata sui motivi della sospensione.

Multe per eccesso di velocità: arriva una procedura certa di omologazione degli autovelox ma, al tempo stesso, vengono spenti tre apparecchi su 10 dalla mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 luglio 2026. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sugli autovelox. Il provvedimento, come da titolo, definisce la "disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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