Dopo l'entrata in vigore della riforma sugli autovelox, in Lombardia sono stati spenti 144 apparecchi. La riforma introduce criteri più chiari e trasparenti per l’installazione e l’utilizzo di questi dispositivi. In tutta Italia, invece, si registrano spegnimenti di centinaia di autovelox.

Milano, 18 luglio 2026 – Dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox, iniziano a spegnersi centinaia di apparecchi in tutta Italia. In Lombardia è accaduto a 144 dispositivi. Allo stato attuale, quindi, ne risultano omologati 413 a fronte dei 557 dislocati sul territorio. "Dopo 34 anni - si legge nella nota pubblicata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati”. L’obiettivo della manovra. Secondo il ministro Matteo Salvini, se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. “Finalmente criteri chiari e trasparenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox: scattano le nuove regole sull’omologazione, 1200 apparecchi verranno spentiDal 12 luglio 2026 entrerà in vigore il decreto ministeriale sull’omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Autovelox, dal 12 luglio 850 apparecchi vengono spenti in tutta Italia: come riconoscerliDal 12 luglio, in tutta Italia, 850 apparecchi autovelox non omologati sono stati disattivati.

Temi più discussi: Autovelox, nuove norme dopo 34 anni. Oltre 284 milioni di euro gli incassi da multe nel 2025; Dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox spenti in Calabria 4 dispositivi; Rivoluzione autovelox, 850 dispositivi verranno spenti: cosa cambia dal 12 luglio; Spenti in Veneto 84 autovelox i seguito alla riforma del Ministero dell'Interno.

Riforma autovelox, spenti 4 dispositivi in Calabria: sono 52 quelli omologati calabriadirettanews.com/2026/07/18/rif… via @CDNewsCalabria x.com

Riforma autovelox, spenti in Lombardia 144 apparecchi. Finalmente criteri chiari e trasparentiSu tutto il territorio regionale oggi risultano omologati 413 dispositivi a fronte dei 557 installati ... msn.com

Scatta l’ondata di spegnimenti di autovelox in Italia, oltre 200 stop in quattro regioni per il nuovo decreto. La mappaEntra nel vivo la riforma Salvini sugli autovelox: 230 dispositivi spenti in 4 regioni. E le multe 2025 superano i 284 milioni. ilfattoquotidiano.it